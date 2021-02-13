الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا
نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 12 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و892 ألفا و746 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 103 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و550 شخصا.
وأفادت بأن 11 ألفا و395 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و600 ألف و625 شخصا.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171993
عدد المصابين
-
133707
عدد المتعافين
-
9857
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان