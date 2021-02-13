أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

07:28 ص السبت 13 فبراير 2021
الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 12 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و892 ألفا و746 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 103 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و550 شخصا.

وأفادت بأن 11 ألفا و395 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و600 ألف و625 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند حالات وفيات

الخبر التالى:

الدنمارك ترصد سلالة كورونا "البريطانية" في أكثر من 25 % من المصابين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا