أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا

05:58 م الخميس 11 فبراير 2021
الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا

أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت الدكتورة "ماتشيديسو مويتي" المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أفريقيا عن سعادتها وتقديرها للمبادرة المصرية للتعاون مع إحدى الشركات المنتجة للقاحات بشأن التصنيع المحلي للقاح فيروس كورونا في مصر، ومن ثم التصدير للدول الأفريقية بأسعار مناسبة.

كما وجهت الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمشاركتها في المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستعراض التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونقل الخبرات والمعلومات في كيفية الاستجابة وخطة الاستعداد لتلك الأزمة، والحفاظ على المنظومة الصحية.

كما أكدت "ماتشيديسو مويتي" أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح فيروس كورونا حال توفره في كل بلد، لافتة إلى أن التوزيع العادل للقاحات واستمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من الأولويات الحاسمة للتغلب على تلك الأزمة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا افريقيا فيروس كورونا مصر منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

موسكو: تعليقات الغرب على المظاهرات تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 بالميراس..سيطرة حمراء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا