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الصحة البرازيلية: تسجيل نحو 60 ألف إصابة و1330 وفاة جديدة بفيروس كورونا

01:10 ص الخميس 11 فبراير 2021
الصحة البرازيلية: تسجيل نحو 60 ألف إصابة و1330 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 59602 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 1330 وفاة جراء المرض.
وأفادت الوزارة في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59602، ليصل العدد الإجمالي إلى 9659167 حالة.
وذكرت الصحة البرازيلية أنها رصدت 1330 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 234850 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

هذا المحتوى من

Asha
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