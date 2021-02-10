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وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

07:57 م الأربعاء 10 فبراير 2021
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مستهل زيارته إلى اليونان. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يلتقي نظيره اليوناني ⁧‫ نيكوس ديندياس‬⁩ للتباحث حول دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول الملفات الإقليمية".

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سامح شكري وزير الخارجية نيكوس ديندياس اليونان أثينا

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