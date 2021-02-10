وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مستهل زيارته إلى اليونان. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يلتقي نظيره اليوناني ⁧‫ نيكوس ديندياس‬⁩ للتباحث حول دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول الملفات الإقليمية".