كورونا حول العالم: 106.7مليون إصابة و2.33 مليون وفاة
02:24 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
واشنطن - (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 106 ملايين و684 ألفا و903 حالات حتى مساء الثلاثاء.
وأدى مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى وفاة مليونين و332 ألفا و104 أشخاص، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
الخبر التالى:مسبار "تيانوين -1" الصيني يستعد لدخول مدار المريخ
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
170780
عدد المصابين
-
133098
عدد المتعافين
-
9751
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106637014
عدد المصابين
-
78313627
عدد المتعافين
-
2326007
عدد الوفيات
إعلان