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كورونا حول العالم: 106.7مليون إصابة و2.33 مليون وفاة

02:24 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
كورونا حول العالم: 106.7مليون إصابة و2.33 مليون وفاة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 106 ملايين و684 ألفا و903 حالات حتى مساء الثلاثاء.

وأدى مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى وفاة مليونين و332 ألفا و104 أشخاص، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

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