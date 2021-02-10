أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

عضو بالكونجرس يقدم وصفًا مؤثرًا لأحداث الشغب في مبنى الكابيتول

12:07 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
عضو بالكونجرس يقدم وصفًا مؤثرًا لأحداث الشغب في مبنى الكابيتول

الكونجرس

واشنطن - (د ب أ)

تأثر عضو الكونجرس الأمريكي جايمي راسكين، وهو نائب ديمقراطي من ولاية ماريلاند، في قاعة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء أثناء وصفه لأحداث السادس من يناير، عندما اقتحم حشد غاضب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وقال راسكين إن ابنته وصهره، اللذين كانا في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، أرسلا رسائل نصية واتصلاً بأحبائهم لتوديعهم لأنهما اعتقدا أنهما سيموتان.

وأضاف راسكين وهو يذرف الدموع: "في كل مكان حولي كان الناس يتصلون بزوجاتهم وأزواجهم وأحبائهم ليودعوهم. وكان أعضاء الكونجرس يزيلون الدبابيس الدالة على عضويتهم في الكونجرس حتى لا يتعرف عليهم الغوغاء أثناء محاولتهم الفرار من العنف".

الكونجرس اقتحام الكونجرس دونالد ترامب مبنى الكابيتول

الخبر التالى:

مجلس الشيوخ يبدأ التصويت على محاكمة ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170780

    عدد المصابين

  • 133098

    عدد المتعافين

  • 9751

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا