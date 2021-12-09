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حريق بمقر حركة النهضة في تونس

04:11 م الخميس 09 ديسمبر 2021
حريق بمقر حركة النهضة في تونس

مقر حركة النهضة التونسية - أرشيفية

(وكالات):

أفادت وسائل إعلام تونسية محلية بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.

وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار اجلائهم.

حريق حركة النهضة في تونس تونس

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