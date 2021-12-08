Masrawy logo white

الكاظمي يتوعد داعش: سنصطاد قياداتكم واحدا تلو الآخر

03:57 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الكاظمي يتوعد داعش: سنصطاد قياداتكم واحدا تلو الآخر

مصطفى الكاظمي

بغداد - أ ش أ

توعد القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، تنظيم داعش الارهابي، قائلا: "سنصطاد قياداتكم واحدا تلو الآخر".

وقال الكاظمي ، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته قناة " السومرية نيوز"، "نتواجد اليوم في قضاء مخمور للاطلاع على أحواله، والوقوف على الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والحيلولة دون تكرار الخرق الأمني الذي تعرض له من قِبل فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة ، خلال اجتماعا موسعا مع القيادات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة في مقر المحور السادس بقضاء مخمور، "من هنا ومن أرض المعركة، أقول للتنظيمات الإرهابية: لا تتوهموا، نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحدا واحدا"

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى الكاظمي القوات المسلحة العراقية داعش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وتأثير عدوى أوميكرون الشديدة على الأطفال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا