الكاظمي يتوعد داعش: سنصطاد قياداتكم واحدا تلو الآخر

بغداد - أ ش أ

توعد القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، تنظيم داعش الارهابي، قائلا: "سنصطاد قياداتكم واحدا تلو الآخر".

وقال الكاظمي ، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته قناة " السومرية نيوز"، "نتواجد اليوم في قضاء مخمور للاطلاع على أحواله، والوقوف على الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والحيلولة دون تكرار الخرق الأمني الذي تعرض له من قِبل فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة ، خلال اجتماعا موسعا مع القيادات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة في مقر المحور السادس بقضاء مخمور، "من هنا ومن أرض المعركة، أقول للتنظيمات الإرهابية: لا تتوهموا، نحن لكم بالمرصاد نلاحقكم واحدا واحدا"