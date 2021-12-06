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ولي العهد السعودي يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

08:16 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
ولي العهد السعودي يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

الرياض - (أ ش أ):

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم /الاثنين/، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، يلتقي خلالها بقادة سلطنة عُمان، والإمارات، وقطر، ومملكة البحرين، والكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس.

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي دول الخليج مجلس التعاون الخليجي

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