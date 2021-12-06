مصدر سعودي ينفي عقد لقاء بين محمد بن سلمان وأردوغان في الدوحة

الرياض - (د ب أ):

نفى مصدر سعودي مطلع عقد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة التي يزورها الأخير اليوم وغدا لترؤوس جانب بلاده في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا السابع مع قطر.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول له بالحديث الى الإعلام، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الأنباء التي ترددت عن عقد لقاء بين الأمير محمد وأردوغان في الدوحة بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي وبدء جولة ولي العهد السعودي الخليجية اليوم "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

ودلل المصدر على ذلك بالقول "الأمير محمد سيصل إلى الدوحة الأربعاء المقبل أي بعد يوم من انتهاء زيارة اردوغان وبالتالي لن يلتقيا".

وكان وزير الخارجية القطري صرح اليوم بأن "تزامن زيارتيْ الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى قطر جاء مصادفة".

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قد أعلنت ان أردوغان سيزور الدوحة يومي السادس والسابع من الشهر الجاري "استجابة لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حيث من المقرر أن يشارك أردوغان في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".

وغادر الأمير محمد جدة اليوم متوجها إلى مسقط في إطار جولة خليجية تشمل أيضا على التوالي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين لأهداف تتعلق بـ"الملف النووي الإيراني وإزالة أي خلافات جيوسياسية وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في جميع المجالات" قبيل انعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين في الرياض في منتصف الشهر الحالي.

وتعد جولة محمد بن سلمان الأولى له إلى دول المجلس منذ توليه ولاية العهد عام 2017.