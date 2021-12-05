في اليوم الدولي للتطوع .. جوتيريش يشكر المتطوعين حول العالم

نيويورك (د ب أ):

تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد بالشكر لكافة المتطوعين حول العالم.

وكتب على تويتر: "التطوع هو وسيلة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الشعور بالهدف" في الحياة.

وأضاف: "في هذا اليوم، انضموا إليّ لتقديم الشكر لجميع المتطوعين، الذين يجعلون العالم مكانا أفضل، من خلال نشاطهم ومرونتهم والتزامهم".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 17 ديسمبر من عام 1985 5 ديسمبر يوما دوليا للمتطوعين.

وينظر إلى هذا اليوم على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص.