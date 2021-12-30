مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انفجار وقع جنوب غربي باكستان

إسلام آباد - (أ ش أ):

قُتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

وأوضحت شبكة (ايه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن الهجوم وقع خارج كلية العلوم في مدينة كويتا الباكستانية في إقليم بلوشستان، مضيفة أن 3 جثث و حوالي 12 مصاباً قد نُقلوا إلى المستشفى.

وأكد مسئول باكستاني أن عدد القتلى وصل إلى 4 أشخاص، فيما كانت الكلية مغلقة وقت الهجوم ولم يكن أي من المعلمين أو الطلاب من بين الضحايا.