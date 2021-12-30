مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انفجار وقع جنوب غربي باكستان

09:35 م الخميس 30 ديسمبر 2021
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انفجار وقع جنوب غربي باكستان

انفجار ارشيفية

إسلام آباد - (أ ش أ):

قُتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

وأوضحت شبكة (ايه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن الهجوم وقع خارج كلية العلوم في مدينة كويتا الباكستانية في إقليم بلوشستان، مضيفة أن 3 جثث و حوالي 12 مصاباً قد نُقلوا إلى المستشفى.

وأكد مسئول باكستاني أن عدد القتلى وصل إلى 4 أشخاص، فيما كانت الكلية مغلقة وقت الهجوم ولم يكن أي من المعلمين أو الطلاب من بين الضحايا.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار باكستان مدينة كويتا الباكستانية

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