بالزهور والهدايا.. مئات المصلين يُكرمون "إلهة البحر" على شاطئ برازيلي (صور وفيديو)

04:36 م الخميس 30 ديسمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

وكالات:

توافد مئات المصلين إلى شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو البرازيلية أمس الأربعاء، لتكريم إلهة البحر الإفريقية-البرازيلية، يمانيا، وقدّموا الزهور والهدايا، أملًا في أن ترفع عنهم الوباء خلال العام الجديد.

وكما في كل عام، امتلأ شاطئ كوباكابانا بمئات المصلين من أتباع الديانات الأفرو-برازيلية، كاندومبل وأومباندا، ورقصوا وغنوا حول تمثال يمانيا المقام على الشاطئ طوال الليل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ورفع المصلون قوارب صغيرة حملوها على رؤوسهم وكانت مليئة بالهدايا المفضلة للآلهة، بما في ذلك العطور، وعصير التفاح، والمرايا، ومشط الشعر، والطعام.

وأطلقت القوارب المطلية باللون الأزرق، لون الإلهة المفضل، في البحر. ويعتقد أنه إذا عادت هذه القوارب إلى الشاطئ فهذا يعني أنها رفضت الهدايا.

وتوسل المخلصون للآلهة لتحرير الكوكب من الوباء الحالي.

شاطئ كوباكابانا الزهور شاطئ برازيلي البرازيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
809

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

383003

إجمالي الإصابات

21667

إجمالي الوفيات

318456

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بنهاية التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا