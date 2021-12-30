بالزهور والهدايا.. مئات المصلين يُكرمون "إلهة البحر" على شاطئ برازيلي (صور وفيديو)

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وكالات:

توافد مئات المصلين إلى شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو البرازيلية أمس الأربعاء، لتكريم إلهة البحر الإفريقية-البرازيلية، يمانيا، وقدّموا الزهور والهدايا، أملًا في أن ترفع عنهم الوباء خلال العام الجديد.

وكما في كل عام، امتلأ شاطئ كوباكابانا بمئات المصلين من أتباع الديانات الأفرو-برازيلية، كاندومبل وأومباندا، ورقصوا وغنوا حول تمثال يمانيا المقام على الشاطئ طوال الليل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ورفع المصلون قوارب صغيرة حملوها على رؤوسهم وكانت مليئة بالهدايا المفضلة للآلهة، بما في ذلك العطور، وعصير التفاح، والمرايا، ومشط الشعر، والطعام.

وأطلقت القوارب المطلية باللون الأزرق، لون الإلهة المفضل، في البحر. ويعتقد أنه إذا عادت هذه القوارب إلى الشاطئ فهذا يعني أنها رفضت الهدايا.

وتوسل المخلصون للآلهة لتحرير الكوكب من الوباء الحالي.