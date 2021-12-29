مسؤول ليبي يبحث مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى تعزيز التعاون المشترك

ليبيا - (أ ش أ)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى هينري ماري دوندرا، العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وتأتي زيارة اللافي الرسمية التي بدأها اليوم /الأربعاء/ إلى أفريقيا الوسطى- وفق بيان لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي- في إطار تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف الاستثمارات الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى.