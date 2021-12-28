المتظاهرون الشيعة ينسحبون من بوابتي المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد - (د ب أ)

دعا الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية اليوم الثلاثاء جماهيره إلى إنهاء حالة الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية عند بوابتي المنطقة الخضراء الحكومية.

وقال بيان للإطار التنسيقي وزع اليوم إن "المظاهرات الاحتجاجية فضحت التزوير بنتائج الانتخابات والجهات التي وقفت وراءه".

ودعا جماهيره إلى إنهاء حالة الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية والانسحاب مع الاحتفاظ بحق التظاهر في الأيام المقبلة.

وكان الآلاف من أنصار الأحزاب الشيعية الممثلة بالإطار التنسيقي الشيعي الذي خسر في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في 10 أكتوبر الماضي قد خرجوا في منتصف أكتوبر الماضي في مظاهرات واعتصامات للمطالبة بإلغاء الانتخابات وتوجيه الاتهامات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتزوير النتائج.

وأحاط المتظاهرون بوابتي المنطقة الخضراء الحكومية بالسرادقات والخيم ورفعوا شعارات تطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء التلاعب بنتائج الانتخابات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صادقت يوم أمس الاثنين على نتائج الانتخابات وردت جميع الطعون التي تشكك بنتائج الانتخابات.