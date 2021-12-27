إيران: تبادلنا بعض النصوص غير الرسمية مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

وكالات:

وجهت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، نصائح إلى الأطراف المشاركة في المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "في المفاوضات، نتطلع إلى الأمام وننصح الأطراف أن يأتوا بعزم وإرادة كاملة إلى طاولة التفاوض"، لافتا إلى أن "محاولات بعض الأطراف للحصول على المزيد من الامتيازات خارج إطار الاتفاق وإعطاء القليل من الامتيازات لإيران مرفوض ولا نقبل به".

وأضاف خطيب زادة: "ننصح بالابتعاد عن المماطلة في المفاوضات"، مشيرا إلى أنه "إذا التزمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأطر الفنية والمهنية لعملها، فلا توجد مشكلة في استمرار عمليات التفتيش".

وأشار إلى أن "الترويكا الأوروبية لم تظهر أي جدية بشان المفاوضات"، مؤكدا أن "طهران مستعدة أن تعود عن خفض التزاماتها النووية إن التزمت جميع الأطراف بتعهداتها".

وأكمل: "تبادلنا بعض النصوص غير الرسمية مع واشنطن، لكن لا نتفاوض معها بصورة مباشرة".

وأكمل المتحدث باسم الخارجية: "نحن في فيينا لنصل الى الاتفاق بأسرع وقت ممكن..اتفاق جيد نضمن من خلاله أن الولايات المتحدة سوف تقوم بتعهداتها من خلال الضمانات التي نحصل عليها"، لافتا إلى أن "طهران لا تعترف بالمواعيد النهائية المصطنعة التي يتحدثون عنها، وأن النتيجة مهمة بالنسبة لنا، ولا نكترث بهذه الحملات الإعلامية".