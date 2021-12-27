السفارة الأمريكية تحث "بشدة" زعماء الصومال على تخفيف التصعيد

مقديشو- (أ ف ب):

دعت السفارة الأمريكية في الصومال يوم الاثنين إلى تخفيف تصعيد التوتر في البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي بعد أن علق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وكتبت السفارة على تويتر تقول "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".