تعرّف على أول دولة في العالم تحتفل بالعام الجديد

(مصراوي):

مع اقتراب نهاية العام الجاري 2021، تستعد دول العالم لاستقبال العام الجديد 2022، حيث تبدأ الاحتفالات مساء الـ31 ديسمبر، وهو اليوم الأخير حسب التقويم الجريجوري "الميلادي"، وتستمر حتى الساعات الأولى من تاريخ 1 يناير.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقًا لخطوط الطول والعرض وخط جرينتش.

وتعد ساموا أول بلد في العالم تشهد شروق الشمس، وهي تقع بين جزر هاواي ونيوزيلندا جنوب المحيط الهادئ، وبالتالي فهي أول دولة سيحل عليها العام الجديد.

تليها دولة نيوزلندا، الواقعة في أقصى شرق المحيط الهندي، ثم تأتي الدولة الثالثة وهي أستراليا، حيث تحتفل أولى مدنها، سيدني، بالعام الجديد.

وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان تليها الإمارات، فباقي الدول العربية تباعًا حتى تصل آخرها؛ موريتانيا.