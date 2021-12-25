تعرّف على أول دولة في العالم تحتفل بالعام الجديد

02:37 م السبت 25 ديسمبر 2021
تعرّف على أول دولة في العالم تحتفل بالعام الجديد

أرشيفية

(مصراوي):

مع اقتراب نهاية العام الجاري 2021، تستعد دول العالم لاستقبال العام الجديد 2022، حيث تبدأ الاحتفالات مساء الـ31 ديسمبر، وهو اليوم الأخير حسب التقويم الجريجوري "الميلادي"، وتستمر حتى الساعات الأولى من تاريخ 1 يناير.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقًا لخطوط الطول والعرض وخط جرينتش.

وتعد ساموا أول بلد في العالم تشهد شروق الشمس، وهي تقع بين جزر هاواي ونيوزيلندا جنوب المحيط الهادئ، وبالتالي فهي أول دولة سيحل عليها العام الجديد.

تليها دولة نيوزلندا، الواقعة في أقصى شرق المحيط الهندي، ثم تأتي الدولة الثالثة وهي أستراليا، حيث تحتفل أولى مدنها، سيدني، بالعام الجديد.

وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان تليها الإمارات، فباقي الدول العربية تباعًا حتى تصل آخرها؛ موريتانيا.

العام الجديد التقويم الميلادي عيد الميلاد المجيد الكريسماس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بداية يناير.. كامل الوزير يكشف هدية الرئيس السيسي في السكة الحديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا