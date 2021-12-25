الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بينهم اثنان من داخل المسجد الأقصى

12:11 ص السبت 25 ديسمبر 2021
الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بينهم اثنان من داخل المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من القدس بينهم اثنان من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المسجد الأقصى، واعتقلت الشابين يحيى جبارين وخالد عليان، من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وفي واقعة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد الاعتداء على مجموعة من الشبان في البلدة القديمة بالقدس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت الشبان المقدسيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشابين شادي أبو سنينة ومهند أبو وهدان بعد الاعتداء عليهما بالضرب، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

هذا المحتوى من

Asha
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