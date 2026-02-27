وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة وإيران

وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً اليوم الجمعة، من نظيره اليوناني "جيورجوس جيرابيتريتيس"، في إطار التنسيق الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين.

وأشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بعد ترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن التطلع لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ليشمل مجالات جديدة، ومثمناً دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق لتطورات الأوضاع في قطاع غزة؛ حيث شدد عبد العاطي على ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار، مع ضرورة تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفيما يخص التوترات الإقليمية، أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم للجهود الدبلوماسية ومسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد على أهمية تسوية الخلافات العالقة بشأن الملف النووي الإيراني بعيداً عن الحلول العسكرية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد، مؤكدين أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.