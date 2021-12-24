الكاظمي يدعو إلى تشجيع المسيحيين إلى البقاء في العراق

11:57 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
الكاظمي يدعو إلى تشجيع المسيحيين إلى البقاء في العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة، إلى تشجيع المسيحيين للبقاء في العراق لأنه يمكن تخيل هوية العراقيين بدون المسيحيين، ولا يمكنُ ذلك بدون المكونات الأخرى كافة من مواطني العراق.

وقال رئيس الحكومة العراقية في كلمة خلال حضوره القداس الذي أقيم في كاتدرائية ماريوسف ببغداد بمناسبة أعياد الميلاد المجيد "في يوم الميلاد يتوقف صوت الحرب، ويجب علينا الاستمرار بصناعة الأمل، لقد خلق الله البشر شعوباً وقبائل وأدياناً، والعراق جامع لهذه المكونات العديدة، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الإرث العراقي في التنوع" حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نحتفل بأعياد الميلاد المجيد التي أصبحت رمزاً لهوية وطنية عراقية عابرة، ويتحتم علينا أن نخلق هوية عراقية عابرة للطوائف والأديان، واليوم نحتفل بأيام الميلاد بوصفها أياماً للاحتفاء بالروحانية، والتسامح، والحياة".

مصطفى الكاظمي العراق الحكومة العراقية بغداد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا