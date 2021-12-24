الكاظمي يدعو إلى تشجيع المسيحيين إلى البقاء في العراق

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة، إلى تشجيع المسيحيين للبقاء في العراق لأنه يمكن تخيل هوية العراقيين بدون المسيحيين، ولا يمكنُ ذلك بدون المكونات الأخرى كافة من مواطني العراق.

وقال رئيس الحكومة العراقية في كلمة خلال حضوره القداس الذي أقيم في كاتدرائية ماريوسف ببغداد بمناسبة أعياد الميلاد المجيد "في يوم الميلاد يتوقف صوت الحرب، ويجب علينا الاستمرار بصناعة الأمل، لقد خلق الله البشر شعوباً وقبائل وأدياناً، والعراق جامع لهذه المكونات العديدة، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الإرث العراقي في التنوع" حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نحتفل بأعياد الميلاد المجيد التي أصبحت رمزاً لهوية وطنية عراقية عابرة، ويتحتم علينا أن نخلق هوية عراقية عابرة للطوائف والأديان، واليوم نحتفل بأيام الميلاد بوصفها أياماً للاحتفاء بالروحانية، والتسامح، والحياة".