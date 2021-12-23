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الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

06:08 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

الجيش الإسرائيلي

وكالات:

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن بمحطة الباصات المركزية في تل أبيب، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقالت قناة "كان" العبرية إن "فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما عثر في حقيبته على سكين، تم إيقافه عند مدخل محطة الحافلات المركزية في تل أبيب، وتم نقله للتحقيق لدى الشاباك.

الجيش الإسرائيلي تل أبيب قوات الأمن الإسرائيلية إسرائيل

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