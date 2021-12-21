نائب كويتي: البرلمان العربي يعمل وفق آلية تهدف لإعلاء شأن الأمة

الكويت - أ ش أ

أكد النائب الكويتي عضو البرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان العربي يعمل وفق آلية هدفها إعلاء شأن الأمة والمساهمة في مواجهة التحديات التي تقف أمامها، مشيرا إلى أهمية توحيد الخطاب السياسي العربي للتصدي للتحديات ومحاولات النيل من أمن المنطقة العربية وشعوبها ومساعي زعزعة أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي) ضمن أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي يستضيفها مجلس النواب الأردني في العاصمة عمّان.

وأشار الحويلة إلى أن النقاشات التي يخوضها أعضاء اللجان تتناول التحديات التي تواجه الأمة في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية الالتفاف حول القمة العربية المقبلة بالجزائر في مارس 2022.

وحول اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، قال الحويلة إن الاجتماع، الذي حضره رئيس البرلمان عادل العسومي، تناول عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة ما بين الاجتماعين الحالي والسابق ومحاور تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2021 ضمن خمسة بيانات حول الحالة في كل من (اليمن، وليبيا، والعراق، والسودان، والصومال)، بالإضافة إلى مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية وورقة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

من جانبه، قال النائب الكويتي عضو البرلمان العربي النائب خالد العتيبي، في تصريح مماثل لـ (كونا) عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي، إن الاجتماع تناول مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول "متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية - دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية"، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا مذكرة عرض إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الصناعي إلى جانب مشروع محاور تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام 2021.

كما بحث الاجتماع الموضوعات المالية في شأن الموقف المالي للبرلمان العربي حتى 30 سبتمبر 2021 وموقف سداد الدول الأعضاء لمساهمتها في موازنة البرلمان العربي للعام الجاري.

وكان وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الاجتماعات قد وصل إلى الأردن أمس، ويضم خالد العتيبي والدكتور محمد الحويلة والدكتور عبدالله الطريجي وناصر الدوسري.

وكانت اللجان الدائمة للبرلمان العربي قد بدأت الأحد الماضي اجتماعات تستمر حتى الخميس المقبل وتشمل (لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة ولجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب).

ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة يوم الخميس المقبل تحت بمجلس النواب الأردني.