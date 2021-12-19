أول إصابة بأوميكرون في إيران

طهران- (بي بي سي):

أعلنت إيران تسجيلها أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، السلالة الأحدث من فيروس كورونا.

وأفاد نائب وزير الصحة الإيراني كمال حيدري للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد بأنه تم اكتشاف الإصابة الأولى بأوميكرون، وجرى التعامل معها على الفور وفرض حجر صحي عليها وعلى كل المخالطين لها.

وأوضح في تصريحاته أن المصاب مواطن إيراني عاد لتوه إلى طهران قادما من الإمارات، بحسب وكالة فرانس برس.

وتفيد التقارير الواردة بأنه عقد اجتماع طارئ لبحث السبل الممكنة لمنع أي انتشار للسلالة الجديدة في إيران، وأنه كجزء من الخطط المقترحة، تدرس السلطات إغلاق المدارس على نحو مؤقت.

وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في وقت ما تزال فيه سلالة أوميكرون تحت الفحص والمتابعة. ولم يجزم العلماء بعد بشأن مدى خطورة التهديدات التي تمثلها السلالة شديدة التحور.

لكن البيانات المبكرة تشير إلى أنها قد تكون أكثر مقاومة للقاحات وأكثر قابلية للانتقال بين الناس.