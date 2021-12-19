انجلترا.. مؤيدو التطعيم يروجون للجرعات المعززة ضد كورونا

لندن - (د ب أ):

سيخرج المئات من مؤيدي التطعيم في إنجلترا إلى الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد للترويج للحصول على الجرعة المعززة ضد كورونا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن ما يقرب من 900 شخص سيقومون بتوزيع منشورات في مناطق شهيرة مثل "برايتون بيير" و"ليفربول ون" و"كينجز كروس" كل يوم نيابة عن هيئة الخدمات الصحية في انجلترا إلى أن يحين موعد "الكريسماس" عيد الميلاد.

ويأمل المشاركون في الترويج في نشر الوعي حول المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وتشجيع جميع الأشخاص البالغين في بريطانيا للحصول على جرعة لقاح معززة قبل "الكريسماس".

وقدمت الحكومة مبلغ 5ر22 مليون جنيه استرليني (8ر29 مليون دولار) للترويج للتطعيم في 60 سلطة محلية ذات معدل تطعيم منخفض.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني، ساجد جاويد، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتقديم اللقاحات.

وتابع "ندعو الناس للحصول على الجرعات المعززة الآن في إطار مهمتنا الوطنية لتعزيز حائط الصد ضد الانتشار السريع لأوميكرون.