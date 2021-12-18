البعثة الأوروبية: نعمل مع السلطات الليبية على تحسين أوضاع المهاجرين

طرابلس - (أ ش أ):

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، التزامها مجددا، العمل مع السلطات الليبية ومساعدتها على تحسين أوضاع المهاجرين، ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستغل الأشخاص أثناء التنقل، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الطوعية.

وقالت البعثة - في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام - إن أكثر من 600 ألف مهاجر يعملون في ليبيا، ويساهمون في ازدهار المجتمعات المضيفة لهم.

وأشار البيان - حسبما نقل (تلفزيون 218) الليبي - إلى مسألة تهريب البشر، والشبكات التي تستغل حاجة المهاجرين، والذين ينتهي الأمر بمعظمهم جثثاً في البحر المتوسط، أو موقوفين في مراكز الاحتجاز.