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روسيا ترد على إجراءات لندن بحظر دخول شخصيات بريطانية إلى أراضيها

11:34 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
روسيا ترد على إجراءات لندن بحظر دخول شخصيات بريطانية إلى أراضيها

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (د ب أ):

ردت روسيا على الإجراءات العقابية البريطانية فيما يتعلق بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بحظر دخول سبعة بريطانيين إلى أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية في موسكو مساء اليوم الجمعة إن المعنيين هم أشخاص شاركوا بشكل وثيق في الأنشطة المعادية لروسيا".

وبعد عام من محاولة اغتيال نافالني، كانت لندن أعلنت حظر دخول سبعة من موظفي جهاز المخابرات المحلية الروسية قيل إنهم على صلة بالهجوم على المعارض الروسي.

من جانبها قالت موسكو الآن "إن ما أعلنته لندن ما هو إلا ذرائع عبثية".

كاد نافالني أن يقتل في 20 أغسطس 2020.

وعثر مختبر الجيش الألماني "بوندسفير" لاحقا على غاز نوفيتشوك القاتل ضمن مكونات أخرى قاتلة داخل جسم نافالني.

تعافى الرجل البالغ من العمر 45 عاما بعد عدة أشهر من الخضوع للإشراف الطبي في ألمانيا بعد وقوع الحادث.

ولدى عودته إلى روسيا قبض عليه في أحد مطارات موسكو في يناير الماضي، وحكم عليه لاحقا بالسجن عدة سنوات في معسكر اعتقال بزعم انتهاكه شروط التسجيل في قضية جنائية سابقة أثناء وجوده في ألمانيا.

تعرض الحكم دوليا لانتقادات شديدة لكونه صادرا عن دوافع سياسية.

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