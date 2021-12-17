حاكم دبي ينعي ماجد الفطيم: صاحب عطاء وخير لا ينقطع

(وكالات):

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي وافته المنية ظهر اليوم.

وقال بن راشد في نعيه: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.. وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين".