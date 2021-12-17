Masrawy logo white

روسيا ترسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا

08:56 ص الجمعة 17 ديسمبر 2021
روسيا ترسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا

وزارة الخارجية الروسية

موسكو-(أ ش أ):

أعلن المبعوث الروسي إلى أفغانستان ومدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم الجمعة أن روسيا سترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا.

وقال كابولوف - في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء - "غدا سوف نرسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان على متن ثلاث طائرات وتتضمن الشحنة مواد غذائية وأدوية.

يشار إلى أن الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الروسية إلى أفغانستان كانت قد وصلت في نوفمبر الماضي فيما وصلت الثانية مطلع ديسمبر الجاري.​

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الروسية روسيا أفغانستان المساعدات الإنسانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| الصحة: انتهاء الموجة الرابعة.. تفجر الأوضاع ببريطانيا جراء "أوميكرون"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا