روسيا ترسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا

موسكو-(أ ش أ):

أعلن المبعوث الروسي إلى أفغانستان ومدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم الجمعة أن روسيا سترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا.

وقال كابولوف - في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء - "غدا سوف نرسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان على متن ثلاث طائرات وتتضمن الشحنة مواد غذائية وأدوية.

يشار إلى أن الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الروسية إلى أفغانستان كانت قد وصلت في نوفمبر الماضي فيما وصلت الثانية مطلع ديسمبر الجاري.​