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بالفيديو- إعصار يجتاح دارًا للمُسنين ويقتل اثنين في ولاية أمريكية

10:08 ص السبت 11 ديسمبر 2021
بالفيديو- إعصار يجتاح دارًا للمُسنين ويقتل اثنين في ولاية أمريكية

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وكالات:

حوصر أكثر من 20 شخصا من نزلاء وموظفي دار لرعاية المسنين، شمال شرقي ولاية أركنساس الأمريكية، الجمعة، جراء إعصار أودى بحياة شخصين وأصاب 5 آخرين.

وذكرت قناة "كيه إيه آي تي" التابعة لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية، أن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة.

ونقلت القناة عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5، كما حوصر ما لا يقل عن 20 في الدار التي تضم 86 سريرًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار ليل الجمعة في مناطق في عدة ولايات من بينها أركنساس وتينيسي وميزوري وإلينوي، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وبلغت سرعة الرياح أكثر من 110 كيلومترات في الساعة بأجزاء من مقاطعتي سانت تشارلز وسانت لويس في ميزوري، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ونقل ما لا يقل عن 3 من سكان مقاطعة سانت تشارلز إلى المستشفى، وتضررت عدة منازل في المنطقة القريبة من أوغوستا بولاية ميزوري.

إعصار دار لرعاية المسنين ولاية أركنساس الأمريكية

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