بالفيديو- إعصار يجتاح دارًا للمُسنين ويقتل اثنين في ولاية أمريكية

وكالات:

حوصر أكثر من 20 شخصا من نزلاء وموظفي دار لرعاية المسنين، شمال شرقي ولاية أركنساس الأمريكية، الجمعة، جراء إعصار أودى بحياة شخصين وأصاب 5 آخرين.

وذكرت قناة "كيه إيه آي تي" التابعة لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية، أن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة.

ونقلت القناة عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5، كما حوصر ما لا يقل عن 20 في الدار التي تضم 86 سريرًا.

NEW: @CharlesPeekWX is on the ground at tornado-damaged Monette Manor Nursing Home in Arkansas. Injuries have unfortunately been confirmed as emergency officials continue to assess.



WATCH: pic.twitter.com/r41q9Wgt7R