إيران تختبر أنظمة رادار ومضادات جوية محلية الصنع في مناورات عسكرية

طهران - (د ب ا)

أجرت القوات الإيرانية اليوم الاثنين تجارب على أنظمة رادارية ومضادات جوية محلية الصنع خلال مناورات "ذو الفقار 1400" المشتركة.

وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن جميع الأنظمة التي تم اختبارها في هذه المناورات من منظومات الرصد والكشف والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والأنظمة القتالية، كلها محلية الصنع، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وأكد أنه تم تطوير هذه المنظومات بالاعتماد على الطاقات الداخلية، وأنها تتمتع بتقنيات حديثة جدا.

وأضاف أن قوة الدفاع الجوي للجيش هي إحدى القوات الأربع المشاركة في المناورات.

كانت مناورات "ذو الفقار 1400" قد انطلقت أمس الأحد على سواحل مكران جنوب شرقي إيران، بمشاركة وحدات من المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري القول إن المرحلة الرئيسية للمناورات، التي تحمل اسم "ذوالفقار 1400"، ستقام في منطقة مساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.