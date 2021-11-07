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تونس تدين بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

11:26 م الأحد 07 نوفمبر 2021
تونس تدين بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي

تونس - (أ ش أ):

أدانت تونس بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت فجر اليوم الأحد مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعربت تونس - حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد - عن تضامنها الكامل مع العراق ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف أمنه واستقراره.

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مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي محاولة اغتيال وزارة الخارجية

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