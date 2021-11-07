بسبب "تطعيم كورونا".. شابة في أستراليا تفوز بمليون دولار

كتب- مصراوي:

باتت جوان تشو (25 عاما)، والمقيمة في سيدني الأسترالية، مليونيرة بين عشية وضحاها بعد فوزها بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار لحملة التطعيم في البلاد "مليون دولار فاكس".

دخلت تشو الحملة إلى جانب 2.74 مليون شخص آخر على المستوى الوطني.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" عن الفائزة تعبيرها عن المفاجأة بالقول "هل أحلم، هل هذا حقيقي؟ لا أصدق ذلك".

ولفتت إلى أنها ستستخدم المال لاصطحاب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، إذا كانت قيود الحركة المرتبطة بالوباء مرفوعة، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل.

بدأت حملة "مليون دولار فاكس" في أكتوبر من قبل مجموعة من الشركات وفاعلي الخير كوسيلة لزيادة معدلات التطعيم في البلاد، وكانت سببا في ارتفاع معدلات التطعيم في أستراليا من 78.5 بالمائة إلى 88.3 بالمائة

وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، يمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة 1000 دولار مع صندوق جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار.

في 1 نوفمبر، رفعت الدولة قيود السفر المفروضة على الركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل والتي كانت سارية منذ ما يقرب من 18 شهرا.