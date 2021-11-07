بينيت: إسرائيل من أفضل الدول إدارة لجائحة كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإدارة بلاده لجائحة كورونا، وقال إنه بينما تشهد أوروبا تفشيا واسع النطاق للسلالة دلتا من فيروس كورونا، تدخل إسرائيل فصل الشتاء "مع طبقة الحماية الفضلى التي يمكن لأي دولة توفيرها لمواطنيها".

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الأحد: "تُعدّ دولة إسرائيل إحدى الدول التي تدير الجائحة على أفضل نحو، مقارنة مع غيرها من دول العالم".

واستطرد: "أوروبا تشهد تفشيا واسع النطاق للسلالة دلتا. وبالمناسبة، نحن نشاطر المعلومات والتصورات مع أصدقائنا في الدول المختلفة. أما في إسرائيل، فندخل فصل الشتاء، الذي يتسم بكثرة حالات الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات، مع طبقة الحماية الفضلى التي يمكن لأي دولة توفيرها لمواطنيها".

وأضاف :"نزف بشرى سارة تتمثل في إيجاد دواء لمعالجة كورونا. وقد أوعزت إلى أجهزتنا بدراسة موضوع الدواء الجديد بتمعن، والتحقق من إمكانية شرائه لصالح دولة إسرائيل، وإذا تمت المصادقة على استخدامه فهذا سيشكل أداة ملموسة أخرى لإدارة الجائحة، إلى جانب اللقاحات المقدمة للجميع والفحوصات المتاحة بسهولة". ويقصد بينيت بذلك العلاج الخاص بكورونا الذي أعلنت شركة فايزر الأمريكية مؤخرا نتائج الاختبارات الخاصة به.

وسجلت إسرائيل تراجعا كبيرا في معدلات الإصابة بكورونا خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحت في نهاية يوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.