أقوى الأجهزة الذكية.. هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

كتب : مصراوي

07:40 ص 14/04/2026

هواوي

وكالات

تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.

حصل هاتف Enjoy 90m Plus على تصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166.1/76.6/8.3) ملم، وزنه 212 ج، وصمم الهيكل ليتحمل أقسى الصدمات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها "720/1640" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 264 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Aluminosilicate glass لمقاومة الصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.0، ومعالج Kirin 8000، ومعالج رسوميات Mali-G610 MP4، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

دعمته هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Bluetooth 6.0 للاقتران بالأجهزة والهواتف الأخرى، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6620 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، وفقا لروسيا اليوم.

