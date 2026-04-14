بعد إصابته.. الزمالك يحسم موقف خوان بيزيرا من موقعة الكونفدرالية

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك موقف البرازيلي خوان بيزيرا من المشاركة في مواجهة شباب بلوزداد المقبلة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الذهاب أمام الفريق الجزائري، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع خوان بيزيرا لفحص طبي قبل مران اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم حسم موقفه من خوض اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد في مباراة الإياب، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا خارج أرضه على شباب بلوزداد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ليقترب الفريق من حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.