الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

بعد إصابته.. الزمالك يحسم موقف خوان بيزيرا من موقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

08:00 ص 14/04/2026

خوان بيزيرا

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك موقف البرازيلي خوان بيزيرا من المشاركة في مواجهة شباب بلوزداد المقبلة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الذهاب أمام الفريق الجزائري، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع خوان بيزيرا لفحص طبي قبل مران اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم حسم موقفه من خوض اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد في مباراة الإياب، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا خارج أرضه على شباب بلوزداد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ليقترب الفريق من حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية.

إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
ماذا يحدث للأمعاء والدماغ عند تناول زيت الزيتون؟
كسر حصار ترامب.. ناقلة النفط "إلبيس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية تعبر مضيق
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
حال تعرض بوشهر النووية للهجوم.. إيران تُحذر من كارثة تلوح في منطقة الخليج
