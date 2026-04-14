"أسوشيتد برس": مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران تٌعقد الخميس



(مصراوي)

قال مسؤولين أمريكيين، إن هناك مناقشات جارية بشأن إجراء واشنطن وطهران جولة جديدة من المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي من دولة وسيطة، أن الطرفين اتفقا بالفعل على عقد جولة جديدة من المحادثات.

وأشار مسؤولون في واشنطن إلى أن الجولة الجديدة قد تُعقد يوم الخميس المقبل، لافتين إلى أن مكان الاجتماع لم يُحسم بشكل نهائي بعد.

وتبرز العاصمة الباكستانية إسلام آباد مجددا كخيار مطروح لاستضافة هذه المحادثات، بينما تظل مدينة جنيف السويسرية احتمالا واردا بقوة لاحتضان الجولة المرتقبة.

كانت قناة "سي إن إن" الأمريكية قد كشفت، أن المحادثات لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى الجانبان إلى إيجاد مخرج دبلوماسي للحرب.

وأضافت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي: "هناك تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وتقدم ملحوظ في محاولات التوصل إلى اتفاق".

يأتي هذا التصريح بعد فشل جولة مفاوضات ماراثونية عُقدت في باكستان يوم السبت بين واشنطن وطهران في تحقيق أي تقدم.