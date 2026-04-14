

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط وإصابة 3 آخرين باشتباك في جنوب لبنان ليرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في لبنان إلى 13، منذ بدء المواجهة.

وأعلن الجيش صباح اليوم، أن المساعد المتقدم احتياط "إيال أوريئيل بيانكو"، 30 عاما، من سكان كاتسرين قد قتل في معركة بجنوب لبنان نتيجة انقلاب مركبة عسكرية خلال نشاط عسكري ميداني.

وأُصيب في الحادث جنديان آخران، جرى نقلهما لتلقي العلاج في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد العمليات العسكرية، إذ تُشير المعطيات إلى مقتل 13 جنديا إسرائيليا في لبنان منذ بدء العملية العسكرية "زئير الأسد" في لبنان.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأربعاء الماضي، مقتل جندي من لواء "جولاني"، هو الرقيب أول توفال ليبشيتز من مدينة بيت شان، خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

ووقعت تلك الحادثة خلال عملية عسكرية نفذتها قوات من كتيبة 13 التابعة للواء جولاني في قرية الطيبة، الواقعة على بعد نحو 3 كيلومترات من بلدة مسجاف عام.

وخلال العملية، اندلع اشتباك مباشر مع عناصر من "حزب الله" الذين أطلقوا النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى سقوط جندي وإصابة 5 جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار، فيما نفذ سلاح الجو غارات على المنطقة بهدف عزل ساحة القتال.

وأفاد الجيش بتقديراته بأن بعض المهاجمين قُتلوا داخل المباني التي تحصنوا بها، وفقا لروسيا اليوم.