الصحة العالمية: تبرعات اللقاحات يجب أن تكون منظمة بشكل أفضل

كيب تاون - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب أن يكون التبرع بلقاحات فيروس كورونا للبلدان النامية منظما بشكل أفضل.

وحثت المنظمة في بيان مشترك مع مبادرة "كوفاكس" العالمية مشاركة اللقاحات وأيضا الصندوق الأفريقي للقاحات (أفات) التابع للاتحاد الأفريقي، على ألا تتوقف التبرعات على الأهواء، وبدلا من ذلك تكون أكثر قابلية للتنبؤ وبكميات أكبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى الآن، تم التبرع بأكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم، بمساعدة مبادرتي التوزيع كوفاكس وأفات.

وأضافت أن معظم التبرعات كانت مخصصة نسبيا. كما وصلت العديد من الجرعات مع فترة صلاحية قصيرة فقط، ما جعل من الصعب على البلدان المستقبلة التخطيط لحملات التطعيم.

ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن تكون جميع التبرعات من اللقاحات عمرها الافتراضي 10 أسابيع على الأقل. بالإضافة إلى ضرورة تضمين المواد اللازمة - مثل المحاقن وتكاليف الشحن.