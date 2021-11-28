حاكم ولاية ألمانية يطالب بالتطعيم الإجباري العام ضد كورونا

برلين - (د ب أ)

طالب رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية شتيفان فايل بالتطعيم الإجباري العام ضد كورونا كما أعلن اعتزام ولايته اتخاذ تدابير أكثر تشددا لمكافحة الوباء.

وفي تصريحات لصحيفة "هانوفريشه الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال فايل إن ظهور متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا خلق وضعا جديدا: "وسيتعين علينا أن نبذل جهودا بشكل كبير لرفع مستوى حماية التطعيمات على نحو سريع جدا".

وأضاف فايل أن " الدراسات الأولى أظهرت أن التطعيمات المعززة بالذات يمكنها أن تظهر فعالية جيدة ضد هذه السلالة المتحورة، لذلك فإن التطعيم الإجباري العام أصبح الآن لا غنى عنه، ويجب علينا أن نزيد من ضغط التطعيم".

وحسب فايل، فإن الحاجة إلى التطعيم الإجباري ستستمر على ما يبدو لبضعة أعوام " حتى وإن لم يرغب أي سياسي في فعل هذا، فإن علينا أن نلزم الناس بأخذ تطعيمات معززة بشكل منتظم".

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن فايل عن فرض تدابير مشددة في ولايته.

وأوضح أنه سيتم قصر السماح في دخول الفعاليات الرياضية والمطاعم والفنادق وغيرها على الملقحين والمتعافين مع تقديم شهادة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، واعترف فايل بأن هذا الاختبار الإلزامي المكمل " شاق على الملقحين والمتعافين ومثير للغضب لكنه ضروري للأسف".

ولم يستبعد فايل اللجوء إلى الإغلاق قائلا "هذه نقطة يتعين علينا أن نناقشها بشكل مكثف الان، وربما تعلق الأمر بالفترة التالية لعيد الميلاد حيث من المعتاد أن تكون هناك عطلات وفيها تلتقي العائلات مع بعضها البعض".

ويفكر فايل في تشديد قواعد كورونا بحلول عيد الميلاد ثم فرض "راحة ممتدة لعيد الميلاد".