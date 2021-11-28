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متحور كورونا الجديد.. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المباشرة إليه لأسبوعين

04:46 م الأحد 28 نوفمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المباشرة إليه لأسبوعين

المغرب

وكالات:

أعلن المغرب، الأحد، عن وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من 29 نوفمبر بسبب المتحور الجديد لكوفيد-19 "أوميكرون".

والجمعة الماضي، قرر المغرب إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسبا لانتقال عدوى متحورة جديدة لفيروس كورونا رصدت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزارة قولها إن القرار يشمل "فضلا عن جنوب أفريقيا، كلا من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي".

يمكن أن تكون السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".

تثير المعلومات القليلة عن متحور كورونا الجديد هلعا واسعا عبر العالم، حيث يبدو أكثر شراسة حتى بالمقارنة مع متحور دلتا الخطير.

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