سفير مصر بألمانيا: وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتماماً باحتفال افتتاح طريق الكباش

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير المصري في ألمانيا خالد جلال، أن وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتماماً كبيراً بالاحتفال المهيب أمس بافتتاح طريق الكباش في الأقصر.

وأضاف السفير -في مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة (اي تي سي) مساء اليوم الجمعة- أن الاهتمام كان نابعاً من قيمة العمل الذي تم سواء من جانب وزارة السياحة أو السفارات المصرية في الخارج.

ولفت إلى أن إمكانية التواصل مع مسئولي السياحة في مصر كانت متوافرة بشكل واضح، مؤكداً على أن المسئولية "تقع علينا نحن كمُصدري هذا المنتج السياحي في تعريفنا به وأن نوجد الطلب عليه"، وأشار إلى ضرورة تسويق السياحة الثقافية في الخارج في دول مثل ألمانيا.

وأكد أن هناك تعاوناً وثيقاً مع هيئة تنشيط السياحة في مصر ومع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مضيفاً أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون وثيق مع وزارة السياحة في كيفية تسويق المنتج السياحي.