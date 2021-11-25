بعد السعودية.. الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

وكالات:

دعت وزارة الخارجية الأردنية، رعايا في إثيوبيا، إلى مغادرة البلاد في أقرب فرصة في ظل التصعيد العسكري الواقع هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، اليوم الخميس أنه "نظرا لتطورات الأوضاع الطارئة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تُجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة".

كانت سفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طالبت منذ أيام، من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني.

وشددت السفارة على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا "في أقرب فرصة ممكنة".

وقالت السفارة عبر "تويتر" إن هذه الدعوة تأتي "نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا".

كما حثت جميع الموجودين في إثيوبيا على أخذ "أقصى درجات الحيطة والحذر".