مستشارة ألمانيا: إجراءات مكافحة الموجة الرابعة من كورونا غير كافية

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الموجة الرابعة لوباء كورونا غير كافية.

وقالت ميركل في برلين اليوم الخميس:" نحتاج إلى مزيد من القيود على الاختلاط".

ورفضت ميركل إلزام نفسها بمطالب بعض الولايات بتبكير موعد مشاورات الحكومة الاتحادية والولايات للوقوف على وضع وباء كورونا, والمحدد لها التاسع من كانون أول/ديسمبر المقبل، وقالت إن تحديد مواعيد جديدة يعتمد على الولايات " ولا أود أن أقول شيئا عن هذا اليوم".

وأوضحت ميركل أنها تعتبر أن التطور الراهن خطير للغاية، وطالبت بأخذ الاحتياط حتى لا يؤدي هذا التطور إلى أعباء زائدة على كاهل المستشفيات " وكل يوم له أهميته في هذا الشأن".

وأضافت أنها لهذا السبب تلقت باهتمام شديد نبأ اعتزام خليفتها المحتمل أولاف شولتس تشكيل فريق أزمة في ديوان المستشارية لمتابعة كيفية التعامل مع الجائحة، " وقد أوضحت له اليوم أن بإمكاننا أن ننجز هذا الأمر معا في هذه المرحلة الانتقالية".

وأشارت ميركل إلى أنها على قناعة "بالخطورة الكبيرة للموقف، فالوضع خطير لأننا لا نزال في حالة نمو أسي (لأعداد الإصابات) ولأن الحالات التي نراها تصاب بالمرض اليوم هي بالأساس حالات لمرضى في الرعاية المركزة".

كان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أعلن صباح اليوم تجاوز حصيلة الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الـ 100 ألف شخص.

وفي أعقاب لقائها مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قالت ميركل تعليقا على هذا التطور: "هذا يوم حزين للغاية"، وأعربت عن أسفها لعودة وصول الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في الوقت الراهن إلى أكثر من 300 حالة يومية.

كانت ميركل ورؤساء حكومات الولايات اتفقوا في مؤتمرهم الأخير على الاجتماع مجددا في التاسع من الشهر المقبل للتشاور حول كيفية مواصلة مكافحة الجائحة وتقييم الإجراءات الراهنة.

وكان العديد من حكام الولايات، ومن بينهم رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، دعوا إلى عقد المؤتمر الجديد في أقرب وقت ممكن وذلك في رد فعل منهم على التزايد القوي في أعداد الإصابات.