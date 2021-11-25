التحالف: مقتل 60 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، قتل 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب .

وكشف التحالف في بيان له اليوم الخميس عن "تنفيذ ثماني عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وقال التحالف "إن الاستهدافات دمرت خمس آليات عسكرية"، مؤكدا "دعمه للجيش اليمني لتحقيق التقدم على الأرض لحماية المدنيين".

وأكد التحالف على "أن العمليات العسكرية التي يشنها ضد ميليشيات الحوثي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وذكر التحالف أمس "أن مقاتلاته قصفت بعدة غارات معسكرات دار الرئاسة (قصر الحكم)، جنوبي صنعاء".

وأوضح البيان، أن الهجوم الجوي نجح في تدمير ورش للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ومخازن تحت الأرض.

ويعد هذا الهجوم هو الأول للتحالف على دار الرئاسة منذ عدة سنوات، بعدما كانت الضربات تقتصر سابقا وبصورة متكررة على مواقع محددة في صنعاء كمعسكر الصيانة وقاعدة الديلمي الجوية وغيرها.

وأكد بيان التحالف، أن جماعة الحوثي تعيد تأهيل واستخدام المعسكرات والمواقع للتمويه في التجهيز وتنفيذ اعتداءاتها.

وفي تطور جديد، هدد التحالف بأنه سيضع قيادات الجماعة الحوثية، المدعومة إيرانيا ضمن بنك الأهداف العسكرية التي سيتم استهدافها.

وأشار إلى أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، لافتا إلى أن جميع عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.