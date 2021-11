حكومة آبي أحمد تهاجم أمريكا: توقّفوا عن بثّ تقارير كاذبة

كتبت- رنا أسامة:

هاجمت الحكومة الإثيوبية السفارة الأمريكية في أديس أبابا، واتهمتها بالاستمرار في نشر ما عدّته "أخبارًا كاذبة"، حسبما أعلن وزير الاتصال الحكومي كيبيدي ديسيسا.

وقال كيبيدي، في إفادته الصحفية لوسائل الإعلام الحكومية، الخميس، إن السفارة الأمريكية سبق ونشرت مزاعم تُفيد بأن "أديس أبابا تحت الحصار"، واستبدلتها الآن بمعلومات كاذبة أخرى حول "تهديد إرهابي".

وأشار إلى أن بيانات السفارة الأمريكية تضغط على سفارات الدول الأخرى لإصدار مناشدات وتحذيرات مماثلة لمغادرة مواطنيها إثيوبيا، وفق ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأمس الأربعاء، أصدرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا تحذيرًا لمواطنيها من "هجمات إرهابية مُحتملة" تستهدف المنشآت الدبلوماسية والمواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق والشركات الغربية والمطاعم والمنتجعات والأماكن العامة الأخرى.

The Department reminds U.S. citizens of the ongoing possibility of terrorist attacks in Ethiopia. U.S. citizens are strongly encouraged to maintain a high level of vigilance and avoid areas frequented by foreigners. https://t.co/bHIsgUwh3G pic.twitter.com/1idmmYM0rp