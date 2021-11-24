Masrawy logo white

كوريا الجنوبية: أول حالة وفاة جنين بسبب كوفيد-19

11:48 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية: أول حالة وفاة جنين بسبب كوفيد-19

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن جنينا قد توفي بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في أول حالة من نوعها في البلاد.

ووضعت امرأة كانت في أسبوع الحمل الـ24 جنينا ميتا أمس الأول الاثنين، بعد أربعة أيام من تأكد إصابتها بكوفيد-19، وفقا لما ذكرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات القول إن الفحص أثبت إصابة الجنين بكوفيد-19 .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدولة أضافت 35 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ بداية الموجة الرابعة من الوباء في البلاد في تموز/يوليو الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 3363 حالة.

واستبعدت الوكالة لاحقا وفاة الجنين من الوفيات اليومية، ليصبح الإجمالي 3362 حالة.

كوريا الجنوبية وفاة جنين كوفيد-19 فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. انخفاض لليوم الرابع.. هل تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا