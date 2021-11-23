تساوى مع بوتين.. ترامب يحصل على الحزام الأسود في التايكوندو (صور)

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كتبت - إيمان محمود

حصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الحزام الأسود "دان-9" الفخري في رياضة التايكوندو، ليصبح الآن في نفس مرتبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنح لي دونج سوب رئيس كوكيون "المقر العالمي للتايكوندو" في كوريا الجنوبية، دونالد ترامب حزام دان الأسود التاسع، وهو أعلى مستوى يمكن للشخص تحقيقه في هذه الرياضة.

ونشرت صفحة كوكيون صورًا لترامب وهو يرتدي زي التايكوندو.

وقال ترامب -الذي لم يمارس رياضة التايكوندو من قبل- إن الحفل "لا علاقة له بأي قضايا سياسية أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه سيرتدي زي التايكوندو في الكونجرس إذا تم انتخابه رئيسًا مرة أخرى، ودعا فريق كوكيون إلى الولايات المتحدة لتقديم العروض.

وكتبت هذه الأكاديمية على صفحتها بموقع "فيسبوك" نقلا عن ترامب أنه قال لدى استلام الشهادة: "إنه لشرف لي أن أحصل على شهادة دان الفخرية وأعتقد أن التايكوندو فن قتالي رائع للدفاع عن النفس".

وأضافت الأكاديمية أن التكريم "لا علاقة له بأي قضايا سياسية أخرى".

وتعني هذه الشهادة أن ترامب يحمل الآن نفس المستوى الذي يحمله الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي حصل على المستوى دان التاسعة الفخرية عام 2013.

ولاقى الأمر انتقادات على شبكات التواصل، خاصة من ممارسي رياضة التايكوندو، فكتب أحدهم إنه بصفتها ممارس لهذه الرياضة وحاصل على الحزام الأسود فيها، فإنه غير سعيد بهذه الأخبار، خاصة أن المرتبة التاسعة كبيرة جدا.