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بروكسل: آلاف الأشخاص يحتجون على تدابير مكافحة كورونا المؤثرة على الأعمال

06:15 م الأحد 21 نوفمبر 2021
بروكسل: آلاف الأشخاص يحتجون على تدابير مكافحة كورونا المؤثرة على الأعمال

كورونا

بروكسل - (أ ش أ):

احتشد آلاف المتظاهرين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للإعراب عن احتجاجهم على التدابير المشددة المكافحة للارتفاع الأخير في الإصابات بـ (كوفيد-19)، والمؤثرة على بعض قطاعات الأعمال.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن العديد من الأشخاص احتجوا أيضًا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأي تحركات لفرض تطعيمات إلزامية.

كما أنه تم رصد حشود تصطف خلف لافتة ضخمة مكتوب عليها عبارة "معًا من أجل الحرية"، كما أُطلق قنابل دخان ومفرقعات النارية للإعراب عن الاحتجاج، ومن المقرر تنظيم مسيرة إلى مقر الاتحاد الأوروبي.

وكان عدد من الدول الأوروبية قد شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية تنظيم مسيرات؛ حيث تشدد الحكومات على الإجراءات التي تهدف إلى الحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض، والأمر ذاته الذي يؤثر بشكل خاص على قطاع المطاعم وغيره.

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