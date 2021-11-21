الكونغو: اختطاف 8 مواطنين صينيين في هجوم على منجم ذهب

كينشاسا- (د ب ا):

اختُطف 8 صينيين خلال هجوم على منجم للذهب بشرق الكونغو، أسفر عن مقتل شخصين.

وقال ايمي كاوايا المسؤول في منطقة موكيرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن اثنين من حراس الأمن قتلا في الهجوم.

والكونغو غنية بالموارد المعدنية، مما يجذب استثمارات صينية كثيرة. مع ذلك، يتزايد سخط الكثير من مواطني الكونغو بسبب التواجد الصيني.

وكان رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا قد وقع اتفاقا بقيمة 9 مليار دولار يضمن وصول الشركات الصينية للموارد الطبيعية في الكونغو مقابل الاستثمار في البنية التحتية. وقال الرئيس الحالي فليكس تشيسكيدى إنه يجب مراجعة الاتفاق.